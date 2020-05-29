Эльконский ГМК построит коммунальную инфраструктуру в Билибино

Акционерное общество "Эльконский горно-металлургический комбинат" (ЭГМК) стало победителем аукциона на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию в Билибино сетей тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Компания подписала с муниципалитетом контракт на 2,6 млрд рублей, работы состоят из трёх этапов и должны быть завершены к декабрю 2022 года, сообщает ИА "Чукотка".

В рамках контракта ЭГМК проведёт инженерные изыскания, спроектирует, построит и введёт в эксплуатацию систему водоснабжения и водоотведения, комплекс очистных сооружений и индивидуальные тепловые пункты в многоквартирных домах. Специалисты проектного офиса компании уже приступили к разработке документации и до конца года планируют пройти государственную экспертизу.

В течение следующего года подрядчик поставит необходимые материалы и оборудование, после чего приступит к выполнению работ. До 1 декабря 2022 года строительные и пуско-наладочные работы должны быть завершены, все объекты нужно будет ввести в эксплуатацию и передать заказчику.

«Задача ЭГМК – модернизировать инженерные сооружения и коммуникации ЖКХ, которые не менялись в городе нескольких десятков лет. Эффективное решение – использование технологий теплового замкнутого цикла, благодаря которым в Билибино появится современная система отопления с минимальными теплопотерями и фильтрационной нагрузкой. Жители будут потреблять качественную и чистую воду», – приводит слова гендиректора ЭГМК Вячеслава Галактионова пресс-служба компании.

Напомним, в октябре 2019 года ЭГМК заключил аналогичный контракт на строительство инженерных сетей в городе Певек, где введена в эксплуатацию первая в мире плавучая атомная станция "Академик Ломоносов" (ПАТЭС). Стоимость этого контракта составила 1,96 млрд рублей. Проект прошел госэкспертизу, уже выполнена часть строительно-монтажных работ. Следующим важным этапом станет стыковка ПАТЭС с новым трубопроводом.

Оба проекта принадлежат диверсификационному портфелю уранового холдинга "АРМЗ" горнорудного дивизиона госкорпорации "Росатом", в состав которого входит ЭГМК. При этом в компании отмечают, что имеют опыт инжиниринга, проектирования и строительства промышленных объектов в регионах с суровым климатом.