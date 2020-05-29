Специалисты Славянских электрических сетей компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») произвели монтаж нового современного изолированного провода на высоковольтной линии электропередачи и отремонтировали дефектную опору для повышения качества электроснабжения средней школы в п. Совхозный Славянского района.

– Использование самонесущего изолированного провода позволяет снизить потери при транспорте электроэнергии, стабилизировать уровень напряжения в сети, повысить качество электроснабжения, уменьшить риск электротравматизма. Все это означает самое главное – повышение надежности электроснабжения наших потребителей, – отметил главный инженер Славянского филиала «Россети Кубань» Алексей Котенко.

Энергетиками были реконструированы линии 0,4 кВ. Почти 320 метров неизолированного провода заменили на самонесущий изолированный (СИП). Также на территории школы произвели замену дефектной опоры на железобетонную, отремонтировали трансформаторную подстанцию.

В преддверии летних каникул на территории школ энергетики произведут дополнительные проверки подстанций, установку запрещающих знаков и информационных плакатов об опасности поражения электрическим током.

Работы по технологическому присоединению новых объектов, повышению надежности существующих сетей и подготовке электросетевого комплекса района к осенне-зимнему периоду являются безусловным приоритетом в деятельности «Россети Кубань» и проводятся с учетом сложной эпидемиологической обстановки. Все энергетики обеспечены индивидуальными средствами защиты, антисептиками, четко соблюдают необходимые меры безопасности, контакты с потребителями переведены в дистанционный режим.

В зону обслуживания Славянских электрических сетей входит 3 административных района: Славянский, Красноармейский и Темрюкский. Славянские электрические сети обеспечивают электроэнергией территорию общей площадью более 6000 квадратных километров с численностью населения около 350 тысяч человек.