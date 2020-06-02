Банк ДОМ.РФ профинансирует на 680 млн рублей строительство жилого комплекса «Наследие» в Туле. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта специализированному застройщику «Наследие».

По информации пресс-службы, элитный дом из двух секций высотой от 8 до 17 этажей рассчитан на 92 квартиры. Ввести новостройку в эксплуатацию планируется во втором полугодии 2022 года.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время в Тульской области возводится с использованием проектного финансирования 23% новостроек (176 тыс. кв. метров). Всего в регионе строится 762 тыс. «квадратов» жилья.

Ранее «СГ» сообщала, что среди российских регионов лидируют по количеству новостроек, возводимых с использованием счетов эскроу, Челябинская область (66% таких проектов), Ставропольский край (49%,) и Пермский край (47%).