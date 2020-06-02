Кабель, которому можно доверять™

Свет, тепло, работа инженерного и бытового оборудования — всё завязано на электричестве. Поэтому уровень комфорта полностью зависит от бесперебойной и, что немаловажно, — безопасной работы электросети. Любой недочёт или ошибка, допущенная при монтаже электрооборудования и электрической проводки, может привести к печальным последствиям — возгораниям или пожарам.

Выдержать огромное напряжение сможет далеко не каждый кабель. Именно поэтому профессионалы выбирают качественный кабель с честным замером жилы.

Для установки надежной электропроводки, специалисты в передаче «Переделка на НТВ» используют марку кабеля VOLTEX®.