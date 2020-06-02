COVID-19 COVID-19

Смотрите еженедельные прямые трансляции 5 июня с 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Компании

Кабель, которому можно доверять™

Свет, тепло, работа инженерного и бытового оборудования — всё завязано на электричестве. Поэтому уровень комфорта полностью зависит от бесперебойной и, что немаловажно, — безопасной работы электросети. Любой недочёт или ошибка, допущенная при монтаже электрооборудования и электрической проводки, может привести к печальным последствиям — возгораниям или пожарам.

Выдержать огромное напряжение сможет далеко не каждый кабель. Именно поэтому профессионалы выбирают качественный кабель с честным замером жилы.

Для установки надежной электропроводки, специалисты в передаче «Переделка на НТВ» используют марку кабеля VOLTEX®.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ЗАО "Орловский кабельный завод"

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Компания UL объявляет о своём новом предложении: обучение персонала заказчика в виртуальных аудиториях в июне 2020 года
Расписание вебинаров IEK GROUP на июнь
С 01.06 по 31.07 компания СУПР проводит акцию!
Чем заняться в Китае 1 июня?
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно