Шведская энергетическая компания Vattenfall подписала два контракта с компаниями-производителями кабельной продукции – нидерландской Twentsche Kabelfabriek (TKF) и итальянской Prysmian Group на строительство подводного кабельного соединения для выдачи мощности шельфового ветропарка Hollandse Kust Zuid (HKZ), включающего ВЭС HKZ I, ВЭС HKZ II, ВЭС HKZ III и ВЭС HKZ IV мощностью 350 МВт каждая. Ветропарк HKZ планируется построить в акватории HKZ площадью 236 км2 , расположенной в Северном море в 18 км от побережья Нидерландов.

На ВЭС HKZ I, II, III и IV будет установлено в общей сложности 140 ветровых турбин SG 11.0-193 DD производства Siemens Gamesa установленной мощностью 11 МВт каждая. Установка турбин начнется в 2022 г., а ввод в эксплуатацию ветропарка HKZ планируется в 2023 г. HKZ является первым в Нидерландах шельфовым ветропарком, строительство которого не субсидируется государством. Vattenfall получила право на реализацию проекта строительства ветропарка после победы в двух тендерах, состоявшихся в 2018 и 2019 гг. Схемой выдачи мощности ветропарка HKZ предусмотрено сооружение двух кабельных систем и двух платформенных трансформаторных ПС: ПС HKZ Alpha (для присоединения к национальной сети ВЭС HKZ I и II) и ПС HKZ Beta (для присоединения ВЭС HKZ III и IV). В соответствии с заключенными контрактами TKF изготовит и поставит 150 км 66 кВ силового кабеля с алюминиевой жилой и комплектующих по схеме выдачи мощности ВЭС HKZ I и II. Prysmian Group изготовит, поставит и проведет тестирование 170 км 66 кВ силового кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (XLPE) и комплектующих. Кабель будет изготовлен на заводе Prysmian Group в г. Норденхам (Nordenham) в Германии. Поставка и установка кабельных соединений должны быть осуществлены в 2022 г.

Сооружение ветропарка HKZ позволит обеспечить чистой электроэнергией около 3 млн нидерландских домохозяйств и внесет значительный вклад в реализацию поставленной правительством страны цели достигнуть 4 500 МВт установленной мощности шельфовых ВЭС к 2023 г.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission