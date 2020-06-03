Банк ДОМ.РФ профинансирует на 705 млн рублей строительство жилого комплекса «Расцветай в Люблино» в Москве. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта ГК «Расцветай».

По информации пресс-службы, жилой дом высотой 14 этажей на 112 квартир возведут на проспекте 40 лет Октября. Ввести новостройку планируется в конце 2021 года.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время в Москве с использованием счетов эскроу возводится 35% новостроек (5,44 млн кв. метров). Всего в столице возводится 15,37 млн «квадратов» жилья.

Ранее «СГ» сообщала, что среди российских регионов лидируют по количеству новостроек, возводимых с использованием счетов эскроу, Челябинская область (66% таких проектов), Ставропольский край (49%,) и Пермский край (47%).