Департамент по охране окружающей среды (Department of Environmental Protection, DEP) американского штата Мэн согласовал проект по строительству электрического соединения New England Clean Energy Connect (NECEC) напряжением ±320 кВ и пропускной способностью 1,2 ГВт для поставок электроэнергии, выработанной ГЭС, из канадской провинции Квебек в Мэн и другие штаты Новой Англии.*

Разрешение DEP является последним из необходимых разрешений со стороны властей штата, в 2019 г. уже были получены согласования Комиссии по землепользованию (Land Use Planning Commission) и отраслевого регулятора (Public Utilities Commission). Теперь разработчикам проекта остается только получить согласование Инженерного корпуса армии США (U.S. Army Corps of Engineers), – федерального агентства в составе министерства обороны, – и «президентское разрешение» (presidential permit) от министерства энергетики на пересечение канадской границы. Общая стоимость проекта оценивается в ≈$ 950 млн, начало строительства соединения запланировано на лето 2020 г., ввод в эксплуатацию – на конец 2022 г.

Официальный сайт Utility Dive

* Новая Англия (New England) – регион на северо-востоке США, включающий в себя штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт.