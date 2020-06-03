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За рубежом

Одобрено строительство нового электрического соединения между энергосистемами американского штата Мэн и Канады

Одобрено строительство нового электрического соединения между энергосистемами американского штата Мэн и Канады

3 июня 2020, 15:45
Рубрика: За рубежом
Метки: США, NECEC, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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Департамент по охране окружающей среды (Department of Environmental Protection, DEP) американского штата Мэн согласовал проект по строительству электрического соединения New England Clean Energy Connect (NECEC) напряжением ±320 кВ и пропускной способностью 1,2 ГВт для поставок электроэнергии, выработанной ГЭС, из канадской провинции Квебек в Мэн и другие штаты Новой Англии.*

Разрешение DEP является последним из необходимых разрешений со стороны властей штата, в 2019 г. уже были получены согласования Комиссии по землепользованию (Land Use Planning Commission) и отраслевого регулятора (Public Utilities Commission). Теперь разработчикам проекта остается только получить согласование Инженерного корпуса армии США (U.S. Army Corps of Engineers), – федерального агентства в составе министерства обороны, – и «президентское разрешение» (presidential permit) от министерства энергетики на пересечение канадской границы. Общая стоимость проекта оценивается в ≈$ 950 млн, начало строительства соединения запланировано на лето 2020 г., ввод в эксплуатацию – на конец 2022 г.

Официальный сайт Utility Dive

* Новая Англия (New England) – регион на северо-востоке США, включающий в себя штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт.

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