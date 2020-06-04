Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации утвердило условия отнесения жилых помещений к стандартному жилью и требования к внутренней отделке жилья стандартного типа. Соответствующий документ вступит в силу 6 июня.

В соответствии с приказом от 29.04.2020 г. №237/пр «Об утверждении условий отнесения жилых помещений к стандартному жилью» к категории стандартного жилья относятся индивидуальные жилые дома площадью до 150 кв. м на земельном участке не более 1500 кв. м, блоки площадью до 130 кв. м в составе жилого дома блокированной застройки, квартиры общей площадью не более 100 кв. м. Квартира может быть расположена в многоквартирном доме, в котором обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов, а также в доме, которому присвоен класс энергетической эффективности B и выше.

Регламентированы также требования к внутренней отделке стандартного жилья: должна быть установлена металлическая входная дверь и межкомнатные двери, оконные блоки с подоконной доской; поверхности стен или перегородок должны быть выровнены и окрашены либо оклеены обоями, поверхность потолков – выровнена и окрашена либо на нее установлены потолочные конструкции или натяжные системы; пол должен быть выровнен и иметь напольное покрытие; в санузлах необходимо обеспечить гидроизоляцию, сантехнику, смесители, осветительные приборы, вентиляционные решетки, ревизионные люки, на полу обязательна выравнивающая стяжка, гидроизоляция, керамическое покрытие; в кухне должна быть мойка с тумбой, плита и вентиляционная решетка.

Этот документ признает утратившим силу приказ Минстроя России от 14.11.2016 г. № 800/пр, который определял условия отнесения жилых помещений к категории «жилья экономического класса». Приказ вступит в силу 6 июня 2020 года.