Отраслевой регулятор американского штата Нью-Мексико (Public Regulatory Commission, PRC) согласовал проекты строительства СЭС мощностью 100 МВт и совмещенного энергокомплекса (solar-plus-storage) в составе 100 МВт СЭС и 50 МВт накопителя энергии. Заказчиком обоих проектов выступила El Paso Electric – техасская компания, занятая в сфере производства, передачи и распределения электроэнергии в западном Техасе и южной части Нью-Мексико.

Новые генерирующие объекты планируется ввести в эксплуатацию летом 2022 г. и для обоих заключены соглашения о покупке электроэнергии (power purchase agreement, PPA) с рекордно низкой отпускной ценой – $ 0,015 за кВт*ч для СЭС и $ 0,021 для энергокомплекса. Для El Paso Electric совмещенный энергокомплекс станет первым опытом эксплуатации крупного накопителя энергии, который в том числе должен заменить в рамках оказания системных услуг два энергоблока газовой ТЭС Rio Grande суммарной мощностью 91 МВт, которые планируется вывести из эксплуатации в 2022 г. План El Paso Electric по наращиванию объемов ВИЭ-генерации в составе генерирующих активов направлен на выполнение принятого в Нью-Мексико закона, по которому к 2045 г. энергобаланс штата должен полностью формироваться только на основе ВИЭ (Renewable Portfolio Standard, RPS).

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