Семь проектов с объемом инвестиций 240 млрд рублей могут войти в территорию опережающего развития "Столица Арктики". Об этом сообщил ТАСС губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В конце апреля 2020 года АО "Корпорация развития Дальнего Востока" сообщала, что пять компаний намерены стать резидентами территории опережающего развития, инвестиции в их проекты оцениваются в 139,1 млрд рублей, планируется создание 15 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день в ТОР вошли четыре якорных инвестора: ООО "Новатэк-Мурманск", ООО "Морской торговый порт Лавна", ООО "Морской терминал Тулома" и АО "Корпорация развития Мурманской области".

"После создания ТОР "Столица Арктики" интерес инвесторов к проекту на Западном берегу Кольского залива возрос, сейчас инвесторы уже работают над семью проектами, связанными с Мурманским транспортным узлом. Это 240 млрд инвестиций и 16 тыс. рабочих мест", - сказал Чибис.

Помимо инвестиционных проектов по строительству портовых терминалов, которые изначально были заложены в проекте, в последние полгода власти получили еще пять заявок от инвесторов на реализацию проектов на участках, примыкающих к глубоководной акватории Кольского залива.

"Главное для нас - мы говорим про высокотехнологичные и совершенно новые проекты: это создание современных экологичных терминалов мирового уровня, а также реализация проектов, обеспечивающих стратегические задачи по освоению Арктического шельфа. Уже сегодня снабжение всей разведки и добычи на шельфе Арктики ведется с разрозненных площадок в Мурманске, а в связи с созданием ТОР и развитием Мурманского транспортного узла нефтегазовые компании готовы строить единую комплексную базу обеспечения шельфовых проектов мирового уровня", - сказал губернатор.

По данным властей, проекты, которые уже прорабатываются инвесторами в связи с расширением мощности железной дороги и освоением Западного берега, дадут 3,5 млрд рублей дополнительных налогов в областной бюджет ежегодно. "В основном мы прогнозируем рост налога на имущество, это прогноз с учетом льгот, предоставляемых резидентам ТОР", - добавил Чибис.

ТОР "Столица Арктики"

Территория опережающего развития "Столица Арктики" в мае была официально зарегистрирована в Федеральной информационной адресной системе. Она расположена в сельском поселении Междуречье Кольского района Мурманской области. Регистрация в границах ТОР - обязательное условие для получения статуса резидента. Проекты якорных резидентов расположены в границах новых ранее не застроенных участков. Инвесторы уже начали процедуры по перерегистрации юридических лиц по новому адресу.

Для резидентов ТОР действует комплекс налоговых преференций. Так, снижен общий размер страховых взносов с 30% до 7,6% на 10 лет, обнулен федеральный налог на прибыль на пять лет, региональная часть снижена до 5% в первые пять лет, в последующие пять лет - до 10%, также на три года обнулен налог на землю и на пять лет - налог на имущество. Помимо этого, резидентам предоставляются неналоговые льготы: предоставление земельных участков в аренду без торгов, проведение плановых проверок сокращено до 15 дней, а внеплановых - до пяти дней, действует особый порядок градостроительного регламента и другие.

Мурманский транспортный узел является крупнейшим транспортным узлом у северных берегов России. Целью проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла" является создание действующего круглогодичного глубоководного морского порта на западном берегу Кольского залива для переработки нефтеналивных грузов и перевалки угля, интегрированного в международный транспортный коридор "Север-Юг".