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Законотворчество (постановления)

Кабмин одобрил законопроекты об особенностях проведения госзакупок и закупок госкомпаний

Кабмин одобрил законопроекты об особенностях проведения госзакупок и закупок госкомпаний

5 июня 2020, 11:50
Рубрика: Законотворчество
Метки: КАБМИН

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Правительство России по итогам заседания 4 июня одобрило два законопроекта, которые касаются особенностей проведения госзакупок и закупок компаний с госучастием. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Эти документы определяют минимальную долю закупок, произведенных в странах Евразийского экономического союза. Они призваны ориентировать такие закупки преимущественно на отечественную продукцию, "в том числе в рамках диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса в части стимулирования выпуска высокотехнологичной гражданской продукции", указано в сообщении кабмина.

Оба законопроекта будут внесены в Госдуму в установленном порядке. На заседании правительства в четверг премьер-министр Михаил Мишустин указывал, что "ежегодно на закупки направляются триллионы рублей, при этом по некоторым направлениям государственных и корпоративных закупок зачастую предпочтение отдается иностранным поставщикам, и эту практику необходимо менять".

Мишустин подчеркнул, что "российская промышленность в состоянии обеспечивать внутренний рынок конкурентоспособной продукцией, в том числе высокотехнологичной". Он добавил, что ведение обязательных квот на закупки российских товаров дополнит меры поддержки отечественных производителей. Премьер также указал, что согласно этим проектам, правительство получит право устанавливать объемы закупок по отраслевому принципу.

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Компания: ТАСС

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RusCable Live - эфир 05.06.2020
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