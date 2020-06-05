Компания LS Cable & System (Южная Корея) разработала фотоэлектрический кабель, который получил международный сертификат от Немецкой службы технического контроля и надзора (TUV Rheinland), международного центра сертификации.

Как заявила служба TUV, выпускаемый компанией LS Cable & System фотоэлектричский кабель постоянного тока на напряжение 1500 В отвечает специализированным стандартам и стандартам безопасности МЭК и европейским стандартам EN. Компания полагает, что эта сертификация будет способствовать более глубокому проникновению её продуктов на основные рынки Европы, Азии и Ближнего Востока, на которых действуют стандарты МЭК и европейские стандарты, а также на отечественный рынок. Кроме того, компания планирует разработать дополнительные стандартные кабельные продукты для рынков Северной Америки и Японии и укрепить свои конкурентные преимущества при помощи индивидуализированных продуктов для каждого региона.

Разработанные компанией LS Cable & System фотоэлектрические кабели обладают высокой стойкостью к воздействию УФ излучения, экстремально высоких и низких температур и воды, учитывая тот факт, что они преимущественно прокладываются на открытом воздухе для подсоединения солнечных панелей к системам аккумулирования энергии. При использовании обычных кабелей возможны такие проблемы, как функциональные нарушения, деформация и перегрузка, если они в течение длительных периодов времени находятся вне помещений.

Поскольку этот продукт был разработан как кабель постоянного тока, что является современной тенденцией в солнечных энергосистемах, он обладает более высокой эффективностью передачи энергии, чем существующие кабели переменного тока, а также затраты на его прокладку и монтаж могут быть существенно сокращены.

По словам президента и главы компании LS C&S, в связи с тем, что Корея осуществляет политику Нового Зелёного Курса (Green New Deal Policy), а правительства многих стран мира расширяют использование новых возобновляемых источников энергии, таких как ветровая и солнечная энергия, компания планирует уделять основное внимание разработкам продуктов для альтернативной энергетики и их продвижению на рынки.

Для обеспечения безопасности и конкурентоспособности фотоэлектрических систем на международных рынках, повышается необходимость в создании корейских стандартов на кабели для этих систем. В отличие от Европы, Японии и других стран, которые уже требуют использования только кабелей постоянного тока на напряжение 1500 В в соответствии с ведущими мировыми стандартами, Корея не имеет какого-либо отдельного стандарта на них.