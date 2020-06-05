Наталья Сахарова, генеральный директор Ассоциации Электрокабель

Ассоциация «Электрокабель» продолжает работать над урегулированием ситуации с демонтажем и переносом выставки Cabex-2020. Главное отраслевое объединение кабельных предприятий консолидирует все имеющиеся данные, информирует участников несостоявшегося мероприятия и ищет возможности для защиты интересов представителей отраслевого рынка. Генеральный директор Ассоциации «Электрокабель» (АЭК) Наталья Сахарова выступила с обращением в эфире RusCable Live от 5 июня. Она поделилась со зрителями последними новостями о ходе событий, а также обозначила возможные пути решения.

Внезапный демонтаж выставки Cabex-2020 стал настоящим резонансом в кабельной промышленности. Главное деловое мероприятие в отрасли, ежегодно создающее точку притяжения всех специалистов рынка, сначала было заморожено за день до предполагаемого старта, а затем и вовсе снесено. Всего за несколько часов, в ночь с 30 апреля по 1 мая, были разобраны дорогостоящие стенды, а собственное оборудование более сотни участников – беспорядочно складировано без описи и взятия под ответственность. Портал RusCable.Ru писал об известных событиях той ночи и последовавших днях в большом материале. Однако, в этой истории все еще много белых пятен.

На текущий момент не определено, кто должен взять на себя ответственность в произошедшем. Но организатор выставки, Московская выставочная компания (МВК) уже предложила альтернативу: перенос договоренностей в счет выставки Cabex-2021, которая пройдет в то же время и в том же месте уже через год. МВК разослала своим участникам проекты Дополнительного соглашения, в котором оговариваются все тонкости по переносу выставки и вложенных в нее средств. Однако, по словам Натальи Сахаровой – это только первый шаг в череде долгого разбирательства.

«Во-первых, я бы хотела поблагодарить всех участников выставки за то, что вы очень оперативно направили информацию по на нашим запросам об объемах убытков и компаниям которые осуществляли застройку», – обратилась к представителям рынка Наталья Валентиновна. «Благодаря этому мы собрали реестр в который вошли порядка 60 компаний-участников. Подготовленный нам «Реестр убытков» сейчас включает в себя описание порядка 75 миллионов расходов, которые компании заплатили за аренду, застройку и дополнительные услуги по организации выставки. Этот реестр стал самым действенным орудием в наших руках при ведении переговоров с компанией МВК о переносе даты выставки и о зачете денежных сумм, которые мы с вами уже оплатили в стоимость будущей выставки».

Подходя к вопросу об определении ответственного лица, Наталья Сахарова напомнила о юридических лицах, которые имеют прямое отношение к проведению и демонтажу выставки Cabex. Это ГАУК г. Москвы «ПКиО Сокольники», которое имеет в оперативном управлении здание в котором проходит выставка. ООО «ЭкоЦентр Сокольники» ­– арендатор помещения для проведения выставочных мероприятий. И МВК – организатор выставки Cabex. На текущий момент, до сих пор непонятно, кто и на основании какого документа принял решение о демонтаже выставки. Это является принципиально важным моментом для понимания – кому предъявлять иски, при возникновении такой необходимости.

«На текущий момент мы разослали письма в «ПКиО Сокольники», в МВК, в Мэрию Москвы (заместителю Мэра господину Бирюкову) с просьбой предоставить нам нормативно-правовой акт на основании которого освобождались площади под госпиталь. В зависимости от того, какой ответ мы получим, и получим ли вообще, мы будем понимать, кому предъявлять иски. Поэтому сейчас не возможно сказать тем компаниям, которые проводили застройку собственными силами с привлечением третьих лиц, как компенсировать затраты», – рассказала Наталья Валентиновна.

Генеральный директор АЭК подробно разобрала Дополнительное соглашение о переносе выставки на 2021 год, которое МВК разослала своим участникам. Анализ реестра убытков показал что половина расходов компаний-участников – это стоимость аренды площадей, а еще около 30% – застройка стендов силами МВК. Предлагаемое Дополнительное соглашение включает в себя положение о том, что организатор мероприятия предоставит площади и восстановит застройку с учетом уже вложенных средств. Фиксируется, что стоимость аренды и застройки не будет увеличена – расходы не возрастут.

Тем не менее, Сахарова обратила внимание специалистов на другой важный пункт, согласно которому, после подписания соглашения, участник более не имеет права востребовать компенсацию по несостоявшейся Cabex-2020. В то же время, если компания-участник откажется от подписания Дополнительного соглашения, организатор выставки МВК может уйти от своих обязательств путем использования инструментов форс-мажора: сослаться на влияние непреодолимых внешних факторов, освобождающих их от финансовой ответственности за срыв мероприятия. Для тех, кто не согласится на пролонгацию взаимоотношений с МВК и желает компенсировать убытки, Наталья Сахарова предлагает воспользоваться механизмом «незаконного обогащения». При использовании этой юридической нормы в судебном разбирательстве появляется возможность возвратить себе часть расходов – ту разницу, между заплаченной МВК суммой и теми расходами, который организатор понес в процессе исполнения своих обязательств перед вами: полученную добавленную стоимость.

Несмотря на проблемные стороны данной ситуации, Наталья Сахарова отмечает и позитивные факторы. Перенос выставки с зачетом и фиксацией сумм расходов участников – это уже большая победа. Таким образом экспоненты могут сохранить более половины понесенных убытков.

Наталья Сахарова также затронула вопрос в необходимости подачи группового иска, коллективно от всех участников Cabex. «Проанализировав юридическую практику, посоветовавшись с известными юристами и юридическими компаниями, мы пришли к выводу, что групповой иск будет неэффективен», – объяснила она. «Гораздо более эффективно – обращение каждой компании со своими судебными претензиями, со своими убытками и своими доводами. Поэтому, мы как Ассоциация групповой иск подавать не будем. Он может только навредить каждому из членов персонально, если нам, как группе будет отказано в иске по каким-либо основаниям. Мы рекомендуем вам самостоятельно принять решение: нужно ли вам идти в суд или соглашаться с дополнительным соглашением МВК».

Особое внимание стоит уделить юридическому согласованию всех пунктов предлагаемого Дополнительного соглашения, исходя из нужд и целей каждой отдельной компании. АЭК разослала участникам выставки свой вариант документа, который также направила в МВК. «МВК высказали свое неудовольствие нашим вариантом и мы сейчас находимся в стадии переговоров по поводу пунктов Дополнительного соглашения», – раскрыла подробности Наталья Валентиновна. «В частности, МВК не согласились с тем, что за тот год который у них будут находиться деньги, они должны будут заплатить нам проценты в соответствии с Гражданским кодексом, как за пользование чужими деньгами».

В заключении, представитель АЭК призвал всех участников индивидуально анализировать свои ситуации и действовать исходя из внутренних целей компаний. Отраслевое объединение продолжит пристально следить и участвовать в развитии событий. Чтобы своевременно получать новую информацию о событиях, вы можете подписаться на канал АЭК в telegram.

В ходе эфира, Наталья Сахарова ответила на один из главных вопросов отраслевых компаний – возможно ли для организаций, не являющихся членами АЭК, получать аналитическую информацию, которую Ассоциация готовит для своих участников. Ответ – да, возможно. Но с определенными условиями.

АЭК более 30 лет ведет сбор аналитики и готовит данные по ситуации в кабельной промышленности: куда движется производство кабельной продукции, какие тенденции существуют на рынке, прогнозы и многое другое. Эта аналитика строится на основании сопоставимых данных. Начиная от привычных показателей переработки по весу металлов, километров и тоннажа выпущенной продукции и далее к более сложным и емким показателям. На текущий момент, данная аналитика доступна только членам АЭК. Ее распространение строится на взаимном обмене. Каждый отдельный завод присылает данные по показателям в рамках своей номенклатуры продукции и получает в ответ аналитику, но только ограниченную именно его собственной номенклатурой.

В то же время, каждый из членов АЭК, в том числе ассоциированные члены, получают сводную информацию по общим тенденциям рынка, без подробностей о частных о его частных представителях. Данную аналитику возможно получать компаниям, не входящим в АЭК, по договору взаимного обмена. Заинтересованная организация входит в систему аналитики и обязуется передавать необходимые данные в Ассоциацию в течение нескольких лет, оплачивает участие и взамен получает информацию обо всем кабельном рынке. Стоимость такого участия сопоставима с членскими взносами в АЭК, более низкая формула цен или их полное отсутствие являются некорректными в отношении действующих членов Ассоциации.

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