Энергокомпании RES (Великобритания) и Energy Estate (Австралия) планируют разработку совместного проекта строительства энергокомплекса Central Queensland Power project (CQP) в австралийском штате Квинсленд. Проектом CQP предусмотрено сооружение объектов ветровой и солнечной генерации и накопителей энергии суммарной мощностью 2 ГВт, а также новой сетевой инфраструктуры. Разработчики сообщили о финансовом закрытии проекта. Ожидается, что энергокомплекс начнет функционировать в 2030 г. и ускорит процесс декарбонизации тяжелой промышленности в регионе.

В марте 2020 г. испанская корпорация Acciona была выбрана для строительства ветропарка MacIntyre мощностью 1026 МВт в штате Квинсленд. Проектом, стоимость которого составляет $ 1,19 млрд, предусмотрено также строительство ЛЭП протяженностью 64 км. Начало реализации проекта запланировано на середину 2021 г., а ввод ветропарка в эксплуатацию – на 2024 г. По данным австралийского регулятора в чистой энергетике Clean Energy Regulator (CER) всего в 2019 г. в Австралии было введено в эксплуатацию 6,3 ГВт новых мощностей ВИЭ-генерации (т. е. на 24% больше, чем в 2018 г.), в том числе: 3,9 ГВт ветровой и солнечной генерации коммунальных предприятий и 2,4 ГВт солнечных установок, размещенных на крышах жилых и коммерческих зданий (т. е. на 40% больше, чем в 2018 г., когда было введено в эксплуатацию 1,7 ГВт крышной солнечной генерации). Ожидается, что в 2020 г. в связи с увеличением объема солнечных установок, размещаемых на крышах, к электрической сети будет подключено уже более 6 ГВт генерирующих мощностей на базе ВИЭ.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata