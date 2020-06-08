Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о ходе и итогах 11-й Министерской встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК, о первом месяце работы в рамках новых квот соглашения ОПЕК+, текущей ситуации на рынке нефти и перспективах балансировки рынка.

По итогам заседания страны соглашения ОПЕК+ договорились о пролонгации действующих договоренностей на июль, сказал Министр.

«Мы приняли решение о продлении текущих параметров по добыче мая-июня – это сокращение на 9,7 млн барр/с - на июль месяц. Это сделано для того, чтобы рынок балансировался и чтобы снизить риски неопределенности», - пояснил глава Минэнерго России.

При этом, для сохранения положительной тенденции страны-участники соглашения будут продолжать ежемесячный мониторинг рынка, в том числе в рамках специального мониторингового комитета.

«Важно, что все подтвердили обязательства по 100%-ому исполнению сделки, эта приверженность играет огромное значение для положительного эффекта на рынок», - подчеркнул он.

Россия, при этом, находится в числе стран, ответственно исполняющих договоренности, продолжил Министр.

«Россия исполнила сделку на 96%, это почти 2 млн баррелей сокращения с 1 мая, мы ответственно относимся к решениям по балансировке мирового нефтяного рынка», - заверил Александр Новак.

В то же время нефтяные котировки подвержены влиянию и других факторов, не относящихся напрямую к сокращению, добавил Министр.

«Учитывая, что цены сейчас находятся на уровне 42$ за баррель, мы видим позитивную реакцию рынка на происходящее. Очевидно, что появляются позитивные тенденции по балансировке рынка», - отметил Александр Новак.

В будущем, после достижения баланса спроса и предложения, по словам главы Минэнерго России, важно продолжать следить за рынком.

«Нам важно не допустить, в том числе, перегрева на рынке, чтобы у нас не возникла обратная ситуация», - добавил Министр.

С полной версией интервью можно ознакомиться на сайте Минэнерго.