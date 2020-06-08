Сотрудники блока безопасности «Россети Северный Кавказ» совместно с работниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Республике Дагестан обнаружили в Дагестане майнинг-ферму, для деятельности которой житель Махачкалы незаконно подключился к электрическим сетям. Дочернему обществу «Россети Северный Кавказ» - «Дагестанской сетевой компании» - причинен ущерб в размере более 34 миллионов рублей.

Установлено, что в мае текущего года 30-летний мужчина арендовал нежилое помещение на третьем этаже действующей строительной базы в пригородном поселке Новый Хушет, где организовал майнинг-ферму для выработки лайткоинов и биткоинов.



Для осуществления своей деятельности злоумышленник незаконно подключился к линии электропередачи, проходившей вдоль строительной базы, и подвел провода к специализированному оборудованию. При этом нарушитель не заключил договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком электроэнергии (ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», под управлением «Россети Северный Кавказ»), а также договор на технологическое присоединение к сетям «Дагестанской сетевой компании».

В указанном помещении были обнаружены комплектующие от компьютеров и 518 устройств для выработки цифровой валюты. Энергетиками составлен акт на бездоговорное потребление электроэнергии. Кроме того, сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Предварительное расследование продолжается.

Необходимо отметить, что сумма хищения электроэнергии в п. Новый Хушет - порядка 34 млн рублей - самая крупная за последнее время, обнаруженная сотрудниками всего холдинга «Россети».