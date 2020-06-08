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Встречи

Руководители компаний "Россети Центр" и АтомЭнергоСбыт обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества

Руководители компаний Россети Центр и АтомЭнергоСбыт обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества

8 июня 2020, 13:30
Рубрика: Встречи
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, АТОМЭНЕРГОСБЫТ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский и генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Петр Конюшенко провели рабочую встречу. Руководители энергокомпаний обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества в регионах присутствия гарантирующего поставщика - Курской, Смоленской и Тверской областях.

Сегодня «Россети Центр» и АтомЭнергоСбыт активно внедряют цифровые решения и развивают сервисы, направленные на повышение качества взаимодействия компаний и потребителей электроэнергии.

«Реализация концепции цифровой трансформации – наш приоритет на ближайшую перспективу. Сотрудничество и обмен опытом в этой сфере, безусловно, помогут ускорить масштабное внедрение цифровых технологий и решений и достижение эффектов от этой деятельности, повысить надежность электроснабжения и существенно расширить спектр дополнительных сервисов для потребителей», - подчеркнул Игорь Маковский.
«Высокий уровень клиентских сервисов и их дальнейшая цифровизация – это одно из основных направлений развития энергетики. Уверен, что продуктивная совместная деятельность позволит повышать качество предоставляемых населению услуг», - отметил Петр Конюшенко.

Отдельным вопросом обсуждения стало внедрение систем интеллектуального учета, которые получат новое развитие уже в июле 2020 года в соответствии с Федеральным законом №522. Положительные примеры внедрения цифровых систем в электросетевой комплекс уже зафиксированы на базе пилотного проекта, который был реализован в Тверской области.

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