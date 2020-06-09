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Куда поставляет Москабельмет

Группа компаний «Москабельмет» – один из лидеров кабельной промышленности России, специализирующийся на выпуске медной катанки, медной проволоки, обмоточных проводов, оптических, силовых и контрольных кабелей, а также уникальной продукции – инновационного силового кабеля марки ТЭВОКС. Предприятие не только обладает богатой 125-летней историей, оно является ключевым участником истории всей страны и в наши дни – продолжает помогать в ее написании.

Продукция компании поставляется на огромное число объектов, многие из которых являются стратегически важными для государства. Это Московский метрополитен, работе с которым была посвящена отдельная статья, объекты Министерства обороны РФ, новые поставки на строительство больниц во время пандемии Covid-19 в Коммунарке, Вороновском, Краснодаре, Калининграде и Мурманске.

Кабели «МКМ» поставлялись на спортивные объекты для мероприятий мирового масштаба: Олимпиады-80, Зимней Олимпиады в Сочи–2014, Чемпионата мира по футболу–2018.

Список участия «Москабельмет» в реализации масштабных и важных проектах огромен. Вот лишь некоторые из них:

– Саяно-Шушенская ГЭС. Поставка продукции для восстановления всех ее гидроагрегатов после аварии.
– Ледокольный флот России. Поставили весь необходимый объем проводов с изоляцией из синтетической бумаги для производства сверхмощных электрических машин.
– Атомные электростанции: Ленинградская, Балаковскоая, Нововоронежская, также участвуем в строительстве новых станции Росатома за рубежом и многое другое.

Узнайте подробнее об истории компании: https://www.mkm.ru/history/

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