Рабочая встреча врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева и Министра транспорта Российской Федерации Евгения Дитриха состоялось 9 июня в режиме видео-конференц-связи.

Олег Николаев рассказал о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Чувашии.

«На данный момент работы ведутся на 53 объектах, хотя в начале года планировалось 49. Пять было добавлено по результатам экономии, один из них еще находится на экспертизе. Ожидаем, что в течение месяца он выйдет, и мы начнем по нему работать», – проинформировал руководитель региона.

В целом на реализацию нацпроекта в этом году выделяется 2,6 млрд рублей, в том числе субсидии федерального бюджета – 820 млн рублей. До конца года планируется отремонтировать 72 км дорог, три моста, провести реконструкцию участков трасс протяженностью 2,4 км, построить 32 км линий дорожного освещения.

Руководитель региона также затронул ряд актуальных тем в области развития транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики. В частности, стороны обсудили вопросы реконструкции аэродорома Чебоксарского аэропорта, передачи в федеральную собственность автомобильной дороги «Чебоксары – Сурское», строительства третьего транспортного полукольца г. Чебоксары. Кроме того, Олег Николаев выразил готовность республики участвовать в реализации федерального проекта «Мосты и путепроводы», который должен стартовать в следующем году. В настоящее время, по его словам, завершается подготовка проектно-сметной документации по капитальному ремонту и ремонту трех мостов и одного путепровода.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики