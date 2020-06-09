Минкомсвязь России сообщает, что вступил в силу закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции», в который включено предложение Минкомсвязи России обеспечить граждан трехмесячными квалифицированными электронными подписями. Мера позволит бизнесу и гражданам использовать электронный документооборот и снизить количество очных контактов.

Включенная в закон норма предусматривает, что аккредитованные удостоверяющие центры в отношении квалифицированных электронных подписей, где квалифицированный сертификат действовал в день вступления в силу закона, а срок действия сертификата истекал до 1 августа 2020 года, по истечении срока такого сертификата автоматически выпустят новый квалифицированный сертификат с тем же содержанием, но новым сроком – три месяца со дня выпуска. Таким образом граждане смогут в течение трех дополнительных бесплатных месяцев использовать имевшиеся у них ключ подписи и средство электронной подписи для подписания электронных документов. Соответствующий ключу подписи новый квалифицированный сертификат будет размещен на ресурсе аккредитованного удостоверяющего центра.

Предложение по обеспечению граждан трехмесячными квалифицированными электронными подписями (КЭП) в особом порядке Минкомсвязь России выдвинула, так как в связи с распространением коронавирусной инфекции граждане в основном перешли на дистанционный способ взаимодействия. Некоторые из них в силу разных причин, в том числе из-за временного нахождения на лечении или в обсерваторе, не могли подать заявление на перевыпуск квалифицированной электронной подписи как лично, так и дистанционно.

С использованием указанной КЭП также можно будет подать заявку и дистанционно получить новый квалифицированный сертификат по общим правилам, которые вступают в силу с 1 июля 2020 года согласно Федеральному закону от 27 декабря 2019 года № 476-ФЗ.