Филиал «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Саратовские сети» продолжает работу по организации условий для уличного освещения в селах и деревнях региона. Специалисты Северо-Восточного производственного отделения подключили к сетям уличные фонари в селах Дмитриевка, Озерки и деревне Вечный Хутор Дмитриевского муниципального образования (МО) Духовницкого района. В общей сложности здесь проживает более 1,5 тыс. человек.

Заказчиком технологического присоединения выступила администрация Дмитровского МО. Она же определила количество светильников и места их размещения. Энергетики выполнили работы по подключению к электрическим сетям, смонтировали посты учета потребления электроэнергии и предоставили необходимую электрическую мощность с подстанций 110/10 кВ «Горяйновка» и 110/35/10 кВ «Духовницкая».

Организация уличного освещения – это развитие коммунальной инфраструктуры и улучшение качества жизни людей в глубинке. Работа «Саратовских сетей» по технологическому присоединению позволяет обеспечить необходимый уровень освещенности сельских улиц, безопасность и комфорт в вечернее и ночное время.

Технологическое присоединение к электрическим сетям (ТП) – один из основных видов деятельности «Россети Волга». В силу неблагоприятной эпидемиологической обстановки заявку на ТП можно подать дистанционно в Личном кабинете на сайте «Россети Волга» (www.mrsk-volgi.ru), через Портал электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф), с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет». Консультацию по интересующим вопросам можно получить по телефону единого контакт-центра 8-800-220-0-220 или центра обслуживания потребителей «Россети Волга» 8-800-775-16-42 (звонок бесплатный).