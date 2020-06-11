Мощный ливень на севере Подмосковья привел к подтоплению подстанции 35 кВ «Першутино».

Сильнейшая гроза с ливнем, градом и ветром с порывами до 17 м/с пришла в Московский регион 10 июня после обеда. Основной удар стихии обрушился на северные районы Московской области. Продолжительный дождь и вышедшая из строя ливневая канализация в Клинском районе спровоцировали подтопление энергооборудования на подстанции «Першутино» компании «Россети Московский регион». В результате энергетики были вынуждены обесточить энергооборудование подстанции, питающей потребителей нескольких населенных пунктов Клинского района.

Чтобы справиться с серьезным подтоплением питающего центра и вернуть свет в дома потребителей, на место оперативно прибыли 24 бригады (89 человек) компании «Россети Московский регион», 36 единиц спецтехники и 78 передвижных электростанций (ПЭС). В течение двух часов от резервных источников питания были подключены к электроснабжению все социально значимые объекты. Параллельно велось запитывание по резервной схеме бытовых потребителей.

4 часа понадобилось энергетикам Россети Московский регион и сотрудникам МЧС на расчистку ливневки и откачку воды с территории подстанции. Только после этого персонал компании смог приступить к выполнению аварийно-восстановительных работ непосредственно на питающем центре.

Благодаря профессионализму энергетиков электроснабжение потребителей было оперативно восстановлено. По завершении восстановительных работ генеральный директор компании «Россети Московский регион» Петр Синютин поблагодарил всех коллег, которые участвовали в противоаварийных мероприятиях.