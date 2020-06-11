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Персоны

Президенту Ассоциации "Электрокабель" Геннадию Мещанову исполнилось 80 лет

Президенту Ассоциации Электрокабель Геннадию Мещанову исполнилось 80 лет

11 июня 2020, 14:10
Рубрика: Персоны
Метки: АЭК, АССОЦИАЦИЯ "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ", МЕЩАНОВ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Время чтения ≈ 1 мин
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Президенту Ассоциации "Электрокабель" Геннадию Ивановичу Мещанову исполнилось 80 лет. Специально к юбилею Ассоциация "Электрокабель" подготовила публикацию о своем Президенте и опубликовала у себя в telergam-канале. В публикации рассказываются основные моменты из биоргафии Геннадия Мещанова, опубликована информация о его наградах и достижениях в кабельной промышленности. Например, при содействии Геннадия Мещанова , начиная с 2000 г., выполнены крупномасштабные исследования по созданию новых материалов, процессов горения и распространения пожара по кабельным коммуникациям. Была создана экспериментальная база исследований и испытаний, соответствующих методик, что обеспечило освоение производства таких кабелей более чем на 35 заводах и позволило полностью исключить зависимость от импорта и получить значительный экономический эффект.

Описание pdf-файла
Президенту АЭК 80 лет. Проект Ассоциации "Электрокабель"
1,5 мб

Ассоциация "Электрокабель" от всей души поздравляет с юбилеем своего Президента! Здоровья, долгих лет и новых успехов Вам, уважаемый Геннадий Иванович!!!

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