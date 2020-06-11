Президенту Ассоциации "Электрокабель" Геннадию Ивановичу Мещанову исполнилось 80 лет. Специально к юбилею Ассоциация "Электрокабель" подготовила публикацию о своем Президенте и опубликовала у себя в telergam-канале. В публикации рассказываются основные моменты из биоргафии Геннадия Мещанова, опубликована информация о его наградах и достижениях в кабельной промышленности. Например, при содействии Геннадия Мещанова , начиная с 2000 г., выполнены крупномасштабные исследования по созданию новых материалов, процессов горения и распространения пожара по кабельным коммуникациям. Была создана экспериментальная база исследований и испытаний, соответствующих методик, что обеспечило освоение производства таких кабелей более чем на 35 заводах и позволило полностью исключить зависимость от импорта и получить значительный экономический эффект.

Ассоциация "Электрокабель" от всей души поздравляет с юбилеем своего Президента! Здоровья, долгих лет и новых успехов Вам, уважаемый Геннадий Иванович!!!