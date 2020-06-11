В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в республике заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи.

На заседании Совета директоров рассмотрены вопросы повышения надежности электроснабжения потребителей, итоги финансово-хозяйственной деятельности, освоение объемов капитального строительства Компании за 1 квартал и апрель 2020 года, а также вопросы, связанные с созывом и проведением годового общего собрания акционеров Компании.

Совету директоров представлены показатели, характеризующие надежность электроснабжения, и их динамика по итогам 1 квартала 2020 года, анализ причин технологических нарушений, наиболее существенными в числе которых являются несанкционированное воздействие посторонних лиц, а также анализ результативности мероприятий по снижению количества таких технологических нарушений. Компания на постоянной основе проводит анализ причин всех технологических нарушений, по итогам которого планируются соответствующие мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей. Компания предпринимает все меры для предотвращения любых прекращений электроснабжения потребителей, минимизации количества и длительности отключений, что обеспечивается в том числе широким применением проведения работ под напряжением на токоведущих частях электроустановок.

По итогам 1 квартала 2020 года объем оказанных услуг по передаче электрической энергии потребителям Республики Татарстан составил 6,7 млрд.кВт.ч, исполнено 3 369 договоров на технологическое присоединение потребителей с присоединенной электрической мощностью 67 МВт. Основную долю (2 490 договоров) или 74% исполненных договоров составляет льготная группа заявителей – физические лица, представители малого бизнеса и некоммерческие организации, величина присоединенной максимальной мощности по таким заявителям составила 31 МВт или 46% от величины общей присоединенной электрической мощности за данный период.

Объем освоенных в отчетном периоде капитальных вложений составляет 1 890 млн.руб. (без НДС). Существенный объем капитальных вложений направлен на строительство и реконструкцию высоковольтных линий электропередач, питающих центров высокого напряжения, а также строительство и реконструкцию распределительных сетей, в том числе выполнение работ по подключению потребителей к распределительной сети, производимых в рамках договоров на технологическое присоединение. В 1 квартале 2020 года введено 699 объектов электроснабжения потребителей, 2,7 МВА трансформаторной мощности и 80 км линий электропередачи по объектам распределительной сети, реализуются такие крупные и экономически значимые проекты как проведение масштабной реконструкции с заменой оборудования ПС 220 кВ Зеленодольская, строительство ПС 110кВ В.Услон, строительство двухцепной ВЛ 110 кВ к ПС 110 кВ В.Услон, реконструкция ПС 110кВ Приволжская, реконструкция ВЛ 110кВ Чинчурино-Тетюши.

Советом директоров Компании предварительно утвержден годовой (интегрированный) отчет Компании за 2019 год, а также приняты решения, связанные с созывом и проведением годового общего собрания акционеров.