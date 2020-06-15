АО «ВетроОГК» (входит в контур управления АО «НоваВинд») получило разрешение на строительство «Марченковской ВЭС» в Ростовской области. Получению разрешения предшествовало положительное заключение экспертизы проектной документации, выданное ООО НТЦ «ЭКСИР» на строительство ВЭС, состоящей из 48 ветроэнергетических установок общей мощностью 120 МВт, на территории Зимовниковского района.

Успешное прохождение экспертизы подтверждает, что проектная документация на объекты строительства соответствует результатам инженерных изысканий и требованиям всех технических регламентов, в том числе, экологическим, санитарно–эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности, нормативно-технической документации и Градостроительного кодекса Российской Федерации.

«Благодаря полученному разрешению на площадке начаты подготовительные работы к строительству автомобильных дорог и фундаментов. Следующим этапом будет выполнение всего комплекса строительно-монтажных работ, поставка оборудования и компонентов ветроустановок. При этом основные критические компоненты ветроустановок производятся на нашем заводе в г. Волгодонске Ростовской области, что позволит значительно упростить их логистику на площадку», - отметил генеральный директор АО «НоваВинд» Александр Корчагин.

Справочно:

АО «НоваВинд» - дивизион Росатома, отвечающий за реализацию проектов в области ветроэнергетики.

Всего, до 2023 г., предприятиям в контуре управления АО «НоваВинд» предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1 ГВт.