Поправки, предусматривающие упрощение закупок и поддержку добросовестных предпринимателей, находятся на рассмотрении в Правительстве

Заместитель руководителя ФАС России Михаил Евраев рассказал о перспективах развития законодательства в сфере госзакупок в ходе онлайн-конференции ИД «Актион-МЦФР», в которой приняли участие порядка 9 тысяч человек.

«Совместно с Минфином и Казначейством мы подготовили большой пакет поправок в 44-ФЗ. Многие положения будут принципиально изменены в целях упрощения и повышения эффективности закупочных процедур, мотивации добросовестных предпринимателей и предупреждения сговоров на торгах», - подчеркнул он.

Документ, внесенный в Правительство, предусматривает сокращение количества способов проведения закупок, полный отказ от цикличности. Заказчику не потребуется повторно объявлять торги, если никто не пришел на них, он сможет обратиться в антимонопольный орган для согласования заключения контракта с единственным поставщиком.

В целях борьбы с «ловушками» для формального отклонения участников, в законопроект включены предложения ФАС России по распространению «согласия», введённое в сфере строительства, и на остальные закупки работ и услуг, а также с определёнными особенностями и на закупку товаров, что позволит уйти от требований к предпринимателям заполнять многостраничные заявки и исключит искусственные причины для отклонения участников.

Для снижения возможности сговора на торгах предлагается начинать проведение аукционов через 2 часа после окончания срока подачи заявок для всех видов товаров, работ, услуг.

В рамках борьбы с «профессиональными жалобщиками» и в целях повышения качества исполнения контрактов по 44-ФЗ вводится универсальная предквалификация. Подать жалобу на закупку сможет только то лицо, которое имеет опыт исполненного контракта/договора на сумму не менее 20% от начальной цены контракта для всех закупок свыше 20 млн рублей.

Для развития добросовестной конкуренции вводится рейтинг деловой репутации предпринимателей, который будет формироваться автоматически ЕИС на основе данных о качестве, количестве и стоимости исполненных контрактов.

«Это ключевое предложение по развитию добросовестной конкуренции. Компании, за плечами которых есть большое количество качественно исполненных контрактов, должны иметь экономические преференции», - отметил он.

В целях сбалансированности прав и обязанностей сторон совершенствуется процедура одностороннего расторжения контрактов. Предприниматели получат право обжаловать решение заказчика об одностороннем расторжении контракта.

Также поправками расширяется функционал ЕИС. Все жалобы будут подаваться исключительно через ЕИС с автоматическим уведомлением всех заинтересованных лиц. Также в систему планируется перевести всю претензионную переписку.

Кроме того, ФАС России считает целесообразным введение единой формы банковской гарантии, что исключит большое количество ошибок. Соответствующее предложение предлагается включить в законопроект, когда он будет готовиться ко второму чтению.