"Россети" модернизируют оборудование на юге России

Ростовский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию и техническое перевооружение подстанции 500 кВ «Тихорецкая» в Краснодарском крае. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Подстанция 500 кВ «Тихорецкая», расположенная в Тихорецке, эксплуатируется с 1960 года. Сегодня она стала одним из ключевых объектов ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» («Россети»), обеспечивающим надежность электроснабжения Юга России. Подстанция служит распределительным узлом для потребителей Краснодарского края, Ставропольского края и Ростовской области, включая крупные промышленные предприятия этих регионов.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Ростовского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрен третий этап реконструкции и технического перевооружения подстанции в соответствии с принятыми корректировками. Изменениями, в частности, в проекте третьего этапа выделены три подэтапа. Кроме того, внесены корректировки в конструктивное исполнение открытых и закрытых распределительных устройств (ОРУ на 110 и 220 кВ, ЗРУ на 6 и 10 кВ), а также обеспечена возможность перспективного расширения каждого из реконструируемых распределительных устройств.

Проектируемые объекты предназначены для приема, преобразования, распределения и передачи электроэнергии. Реконструируемые и вновь построенные здания и сооружения будут размещены частично на свободной территории, частично - на месте поэтапно демонтируемых энергообъектов подстанции «Тихорецкая».

Для проезда технологического автотранспорта и пожарных автомобилей реконструируют подъездную дорогу и проложат дополнительные внутриплощадочные проезды.

Генеральная проектная организация - ООО «АрхСтройПроект» (холдинг «РосЭнерго»).