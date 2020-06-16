Кемеровское УФАС России оштрафовало ООО "Кузбасская энергосетевая компания" (КЭНК) за установление необоснованно высокой цены при размещении оптоволокна на своих опорах, сообщает пресс-служба ведомства.

УФАС охарактеризовало цены, предъявленные КЭНК операторам связи, как "монопольно высокие".

Согласно сообщению, в Кемеровское УФАС в связи с размером цен обратились ООО "Интернет 42" (г. Анжеро-Судженск) и ООО "Интерком" (г. Прокопьевск), однако "установление цен на эти услуги касаются всех операторов связи в регионе".

"Речь идет о 377 рублях за пользование 1 опорой линии электропередачи при размещении ВОЛС (волоконно-оптические линии связи), а также 188 рублях за телефонный кабель. В ходе рассмотрения дела специалисты установили, что в стоимость включены избыточные затраты компании, не предусмотренные специальными правилами недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи. Результатом стало привлечение общества (КЭНК - ИФ) и ответственного за нарушение должностного лица к ответственности согласно КоАП РФ", - говорится в сообщении УФАС. Суммы штрафов составили соответственно 650 тыс. рублей и 15 тыс. рублей.

"Компании (КЭНКу - ИФ) необходимо привести стоимость услуг по размещению линий связи на своих опорах в соответствие с правилами (недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи - ИФ) до 26 июня и отчитаться в Кемеровское УФАС России" - цитирует пресс-служба замруководителя ведомства Людмилу Ланцман.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Кузбасская энергосетевая компания" зарегистрировано в Кемерово в 2006 году с основным видом деятельности "передача электроэнергии". Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 16 июня этого года, собственником 98% долей компании (через ООО "Коммунэнерго") является гендиректор компании Петр Куруч, еще по 1% владеют Ирина Куруч и Наталья Голубева. Куруч ранее был депутатом совета народных депутатов Кемеровской области (теперь - Заксобрание региона), является председателем комиссии Общественной палаты Кемеровской области по вопросам местного самоуправления и жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщалось, в 2018 году Куруч был назначен внештатным советником губренатора Кузбасса по вопросам жизнеобеспечения.

Согласно официальному сайту КЭНКа, энергокомпания обслуживает около 15 тыс. км электросетей и 4 тыс. трансформаторных подстанций.