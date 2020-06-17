Сотрудниками уголовного розыска раскрыта кража кабеля

В ОМВД России по Пряжинскому району поступило заявление от работников организации о хищении кабеля линии телефонной связи. Ущерб составил более 500 000 рублей.

Оперативники установили, что повреждения присутствуют на нескольких участках – неизвестные срезали почти 10 километров воздушного кабеля. При проведении оперативно-розыскных мероприятий были установлены подозреваемые – жители Петрозаводска 62 и 48 лет, один из них задержан с поличным.

В беседе с полицейскими мужчины пояснили, что с помощью «монтерских кошек» залезали на воздушно-столбовые линии телефонной связи и срезали кабель. После чего доставляли его в Петрозаводск и сдавали похищенное в пункт приема металлолома. Всего в результате незаконной деятельности им удалось выручить около 100 000 рублей. Деньги тратили на собственные нужды. В настоящее время один из мужчин находится под арестом, второй – под подпиской о невыезде.

Возбуждены уголовные дела по пункту «а» части 2 статьи 158 и пункту «а» части 2 статьи 215.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.