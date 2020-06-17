Компания «Россети Кубань» приступила к строительству первой цифровой подстанции классом напряжения 110 кВ «Ангарская» в Краснодаре. Новый центр питания общей мощностью 50 МВА позволит обеспечить дополнительными энергомощностями строящиеся жилые микрорайоны краевой столицы, объекты социальной сферы и создать запас мощности для подключения новых потребителей в ближайшие годы. Инвестиции в проект составят порядка 700 млн рублей.

На территории подстанции площадью более четырех тыс. кв. м будет размещено современное энергоэффективное оборудование российского производства, которое позволит существенно снизить затраты на его обслуживание и ремонт. Новейшие цифровые технологии позволят вести мониторинг за работой электрооборудования в режиме онлайн, оперативно выявлять технарушения. Строительство подстанции 110/10 кВ «Ангарская» осуществляется в соответствии с концепцией группы компаний «Россети» «Цифровая трансформация 2030». Завершить строительство объекта планируется к концу 2020 года.

По словам генерального директора компании «Россети Кубань» Сергея Сергеева «главное преимущество новой подстанции – высокий уровень автоматизации управления технологическими процессами. Все процессы информационного обмена между элементами подстанции, информационного обмена с внешними системами, а также управления работой подстанции будут осуществлятся в цифровом виде».

В проекте «Ангарской» также предусмотрено строительство участков воздушной линии 110 кВ «Витаминкомбинат – ЗИП» и кабельной линии 110 кВ «Витаминкомбинат – Восточная промзона». Запланирована реконструкция подстанции 110/10/6 кВ «РИП», замена провода с большей пропускной способностью на воздушных участках линии электропередачи.

Кроме того, на новом энергообъекте предусмотрена возможность дальнейшего увеличения мощности в 1,6 раза – до 80 МВА.

- Подстанция «Ангарская» станет ключевым центром питания для потребителей в северо-восточной части Краснодара. После ввода в эксплуатацию она позволит присоединить к сетям компании жилые дома и объекты социальной сферы общей мощностью более 17 МВт. В 2021 году объем технологического присоединения вырастет еще на 8 МВт. В числе крупнейших будущих потребителей подстанции – краевая клиническая больница, предприятия малого и среднего бизнеса, девелоперские объекты, – подчеркнул генеральный директор «Россети Кубань» Сергей Сергеев.

Напомним, в январе 2020 года в «Россети Кубань» утверждена программа «Цифровая трансформация на 2020-2030 гг.». Задача цифровизации электросетевого комплекса «Россети Кубань» – обеспечение функций «сбора данных», «обработки», «планирования» посредством оборудования и/или программных комплексов. Первым реализованным проектом на Кубани является подстанция «Порт» на Тамани, где в «цифре» обрабатываются более 6,5 тысяч сигналов.