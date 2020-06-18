Минпромторг РФ получил 1451 заявку на включение в перечень технологий для новых специнвестконтрактов (СПИК 2.0), каждая пятая касается фармацевтики и медицины, сообщил ТАСС глава министерства Денис Мантуров. По его словам, первые СПИК 2.0 по новым правилам будут заключены осенью этого года.

"В течение двух недель через государственную информационную систему промышленности было подано в общей сложности 1451 заявление. Почти треть от этих заявок приходится на отрасли химии, автопрома и транспортного машиностроения, около 20% связаны с технологиями в фармацевтической и медицинской промышленности", - сказал министр.

Кто хочет в СПИК

Мантуров уточнил, что большая часть заявок приходится на технологии в различных отраслях обрабатывающей промышленности. Помимо фармацевтики и автопрома, механизм также интересен компаниям, работающим в сфере инвестиционного машиностроения и станкостроения, металлургии и материалов, радиоэлектроники.

"В целом, охват оказался очень широким, среди поступивших предложений представлены практически все сегменты промышленности - от лесопромышленного комплекса, судо- и авиастроения до легпрома и производства социально-значимых товаров", - отметил глава Минпромторга.

Еще 30 заявок было подано по линии Минэнерго и Минсельхоза. При этом, как уточнил министр, компании и в дальнейшем могут подавать заявки по технологиям в рамках специнвестконтрактов, но уже после утверждения перечня.

Когда ждать первые контракты

Сами специнвестконтракты будут заключаться на основе перечня технологий. Мантуров сообщил, что процедура рассмотрения всех заявок 42 экспертными организациями должна завершиться до конца июля. Перечень будет сформирован в августе, и после публичного обсуждения отправлен на согласование в ведомства, а затем - в правительство.

"Таким образом, осенью мы уже планируем выйти на заключение первых контрактов по новой модели", - заключил Мантуров.

Что такое СПИК

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.

Особенно часто СПИК используется он в автопроме - практически все крупные автопроизводители заключили с государством специнвестконтракты.

По сравнению с первыми специнвестконтрактами СПИК 2.0 действуют в два раза дольше - 20 лет вместо 10. Кроме того, здесь нет требований по нижней границе инвестиций проекта, расширяется круг участников с привлечением региональных органов власти, предоставляются льготы по налогу на прибыль.