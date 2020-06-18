17 июня 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым.

А.Е. Лихачев доложил о положении дел в российской атомной промышленности. Он, в частности, отметил, что, несмотря на последствия пандемии, предприятия Росатома в целом справляются с задачами, поставленными перед отраслью.

Отдельно он остановился на вопросах безопасности.

«За прошедшие без малого шесть месяцев показатели безопасности в отрасли остаются на крайне высоком уровне, мы их улучшаем. Устойчивость станций в этом году примерно в два раза выше, чем в предыдущем: она постоянно улучшается, травматизм снижается. Не было ни промышленных, ни пожарных аварий на предприятиях отрасли», — сказал А.Е. Лихачев.

Глава Росатома также отметил рост выручки по новым продуктам, а также по зарубежным проектам. А.Е. Лихачев рассказал о росте производительности труда на предприятиях Госкорпорации «Росатом».

«В первую очередь за счёт Производственной системы «Росатом», системной работы по улучшению производственных процессов, экономии затрат, сокращению запасов и выстраиванию эффективного производственного процесса. Вокруг нас объединились не только предприятия отрасли, но и российские крупные компании, предприятия «Ростеха», «Роскосмоса», «Российских железных дорог». Мы вместе проводим такие программы по оптимизации производства», — сказал он.

Говоря о производственных достижениях, он также отметил завершение строительно-монтажных работ на энергоблоке № 2 второй очереди Ленинградской АЭС, сдачу в промышленную эксплуатацию плавучей атомной станции и самой крупной в стране ветроэлектростанции в Адыгее.

«Ещё одну построим скоро в Ставрополье. Такие мощные станции, современные. Очень важно подчеркнуть, что это на 65–70% локализованное оборудование, то есть это наши заводы, наши установки. И мы будем повышать процент локализации практически до 90–95%», — сказал А.Е. Лихачев.

В.В. Путин и А.Е. Лихачев также обсудили ход работ по сооружению многоцелевого быстрого исследовательского реактора (МБИР), ситуацию на зарубежных стройплощадках Росатома. Был затронут и вопрос увеличения объема грузоперевозок по Северному морскому пути.

Более подробную расшифровку состоявшейся беседы можно посмотреть на сайте Президента РФ В.В. Путина.