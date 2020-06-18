Состоялось первое заседание Межведомственного совета национальной инфраструктуры качества. В мероприятии приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных, статс-секретарь–заместитель Министра экономического развития России Алексей Херсонцев, руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник и руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

Основные задачи, которые стоят перед Межведомственным советом сегодня – подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в целях обеспечения эффективного функционирования инфраструктуры качества в России, а также принятие решений о возможности работы аккредитованных лиц в области обязательной оценки соответствия продукции требованиям права Евразийского экономического союза.

Аккредитация в системе национальной инфраструктуры качества занимает немаловажное место, так как именно благодаря ей мы можем быть уверены, что те институты сертификации, которые выносят вердикт и выпускают любой товар на рынок, стоят доверия. А значит, потребитель точно приобретает качественную продукцию

- подчеркнул замглавы Минпромторга Алексей Беспрозванных.

Участники мероприятия обсудили ключевые направления дальнейшей совместной работы, а также договорились о проведении ряда заседаний Межведомственного совета с целью решения наиболее остро стоящих вопросов

в области аккредитации до конца 2020 года.

Справочно:

Межведомственный совет национальной инфраструктуры качества является постоянно действующим коллегиальным органом, образованным в целях рассмотрения вопросов и принятия решений о возможности работы аккредитованных лиц в области обязательной оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям права Евразийского экономического союза, предусмотренным Правилами принятия национальным органом по аккредитации решений о включении аккредитованных лиц в национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза и об их исключении из него, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2019 г. № 1236.

Положение о Межведомственном совете утверждено совместным приказом Минэкономразвития России и Минпромторга России (от 27 декабря 2019 г. № 878/5107) в соответствии с Постановлением № 1236.

Состав Межведомственного совета утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации. от 28 апреля 2020 г. № 1162-р.