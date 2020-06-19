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Минпромторг внес в Госдуму законопроект с изменениями в ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации"

Минпромторг России вынес на рассмотрение в Государственную Думу законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации». Законопроект разработан совместно с Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Основная цель законопроекта заключается в нормативном закреплении цифровизации работ в национальной системе стандартизации. В настоящее время нормативные технические документы, входящие в Фонд стандартов, представлены в основном на бумажных носителях. Переход к цифровой модели процессов разработки и принятия национальных стандартов позволит повысить эффективность применения и использования «цифровой платформы», созданной Росстандартом (ФГИС «БЕРЕСТА»).

Изменения, в том числе, направлены на совершенствование отдельных положений государственного регулирования в сфере стандартизации. Теперь появится возможность включения стандартов организаций и технических условий в Федеральный информационный фонд стандартов, а также уточнения процедур формирования проектных технических комитетов по стандартизации.

Напомним, что реализация системы стандартизации выступает важным элементом государственной научно-технической и инновационной политики, а также одним из ключевых инструментов передачи технологий в промышленности.

 

Справочно:

Законопроект  № 974103-7 разработан во исполнение пункта 2 поручения Правительства Российской Федерации от 13 июня 2018 г. № ДК-П7-3313 о разработке законопроекта в части расширения применения средств стандартизации при разработке и внедрении цифровых технологий и поручения Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2018 г. № ДК-П7-8337.

Законопроект согласованс Минэкономразвития России, Минфином России, Минобороны России, Минкомсвязью России, Росстандартом, Госкорпорацией «Роскосмос», Госкорпорацией «Росатом», Российским союзом промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палатой, а также с отраслевым и экспертным сообществом.

Со стороны Государственно-правового управления Президента Российской Федерации принципиальных возражений правового характера в отношении законопроекта не имеется.

18 мая 2020 г. законопроект одобрен на заседании Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности.

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