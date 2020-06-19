26 июня, в заключительный день масштабной серии онлайн-презентаций «Удмуртия Calling», инвесторам будет представлена промышленная отрасль республики. В мероприятии примут участие Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и представители крупного российского бизнеса и банковской сферы.

Потенциальным инвесторам презентуют возможности территорий опережающего социально-экономического развития «Сарапул» и «Глазов», промышленных парков Удмуртии, расскажут о перспективных направлениях и нишах для осуществления инвестиций и уже успешно действующих предприятиях.

«Запуская целую серию онлайн-презентаций проектов инвестиционных возможностей, Удмуртская Республика сможет наиболее полно рассказать о своих успехах, в том числе, в сфере промышленности, а также о ресурсах, которые регион предлагает бизнесу. Причем не только крупному, но и представителям МСП. Показатель индекса промышленного производства по итогам 2019 года сохранился на уровне 2018 года и составил 102%. Суммарный объем отгрузки промышленных товаров за 2019 год увеличился на 3,4% к аналогичному периоду прошлого года и составил более 680 млрд рублей. Все это демонстрирует хороший потенциал для дальнейшего роста и позволяет Удмуртии укрепить позиции в числе промышленных лидеров страны», - отметил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных

Удмуртская Республика является одним из крупнейших промышленных комплексов России. Промышленность регионы известна научно-техническим потенциалом, высококвалифицированными кадрами, мощной конструкторской и производственной базой, передовыми технологиями.

«Промышленность ― это флагман развития республики, основа ее экономики. Ее доля в ВРП по итогам 2019 года составила 47%. Поэтому так важно, чтобы отрасль привлекала инвестиции, модернизировалась, наращивала производство гражданской продукции. За последние три года объем инвестиций в основной капитал по промышленности по крупным и средним предприятиям Удмуртии составил более 100 млрд рублей. Мы намерены повышать этот показатель и именно поэтому 26 июня подробно расскажем о самых перспективных проектах в области промышленности, государственно-частного партнерства»,

― прокомментировал Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов

Инвестиционный онлайн-марафон «Удмуртия Calling» стартовал 5 июня. В рамках мероприятия инвесторам будут презентованы несколько десятков проектов в четырех перспективных отраслях: IT, туризм, сельское хозяйство и промышленность. Программа финального дня, 26 июня, посвященного возможностям в сфере промышленности, начнется в 11:00 по Москве.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: http://madeinudmurtia.ru/lp/udmcalling/