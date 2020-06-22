Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в совещании Президента Российской Федерации Владимира Путина с членами Правительства РФ и руководством региона по вопросам ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае.

Владимир Путин подчеркнул, что в подобных ситуациях важно не только оперативно ликвидировать ущерб, но и восстановливать нарушенную экосреду.

«Опыта ликвидации столь больших загрязнений на водных объектах в России пока ещё, насколько я понимаю, не было, и это потребовало, действительно, серьезной концентрации сил и МЧС, и Росприроднадзора, территориальных служб и органов, привлечения к работе специалистов – учёных и экологов, и, конечно, бизнеса, предприятий, на территории которых произошла авария. И конечно, важно извлечь уроки из сложившейся ситуации», - сказал глава Российского государства.

В ходе совещания Владимир Путин особо отметил работу нефтяных компаний по ликвидации ущерба.

«Хочу поблагодарить наши компании, которые помогают справляться с этой проблемой. Прошу министра [Александра] Новака передать им слова благодарности за то, что они оперативно, быстро откликнулись, предоставили необходимых специалистов и оборудование», - сказал он.

Ранее в рамках ликвидации последствий ЧС в Красноярском крае Министерством энергетики Российской Федерации была организована работа в части подключения сил и опыта нефтяных компаний для содействия работе МЧС России. В частности, в ликвидации последствий аварии приняли участие специальные мобильные бригады ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Транснефть». Минэнерго России в рамках работ по ликвидации последствий ЧС участвует в работе оперативных штабов МЧС России на месте происшествия.