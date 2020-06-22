Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский посетил с рабочим визитом Рязанскую область.

В рамках визита Игорь Маковский встретился с Губернатором Рязанской области Николаем Любимовым, провел ряд совещаний, представил коллективу «Рязаньэнерго» нового руководителя и проверил ход реализации цифровых проектов в регионе.

Глава энергокомпаний проверил выполнение «дорожной карты» цифровой транформации и посетил площадку, где ведется реконструкция Центра управления сетями. Это один из ключевых проектов предприятия в рамках реализации Концепции группы компаний «Россети» «Цифровая трансформация 2030».

На сегодняшний день проводится реконструкция помещений и строительно-монтажные работы. В перспективе Центр управления сетями будет оборудован цифровыми каналами связи и современными информационными системами. Это позволит вывести управляемость сетевыми объектами на качественно новый уровень, значительно улучшит их наблюдаемость, повысит оперативность взаимодействия с бригадами, сократит время ликвидации аварийных отключений, будет способствовать повышению комфорта жизни населения и социально-экономическому развитию Рязанской области. Запуск модернизированного на базе цифровых технологий Центра управления сетями запланирован уже в этом году.

В ходе рабочего совещания генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский представил коллективу нового директора Сергея Котенева, который раннее возглавлял АО «Тульские городские электрические сети». Также глава энергокомпаний дал оценку работе рязанских энергетиков в условиях пандемии, уделил особое внимание необходимости проведения своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду, а также стопроцентного выполнения планов по снижению потерь.