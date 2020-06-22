 
Цифровая революция

Игорь Маковский: "Цифровая трансформация электросетевого комплекса – безусловный приоритет деятельности энергетиков"

Россети Центр и Приволжье, МРСК Центра и Приволжья, Рязаньэнерго, Цифровая трансформация 2030

Россети Центр и Приволжье, МРСК Центра и Приволжья, Рязаньэнерго, Цифровая трансформация 2030

Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский посетил с рабочим визитом Рязанскую область.

В рамках визита Игорь Маковский встретился с Губернатором Рязанской области Николаем Любимовым, провел ряд совещаний, представил коллективу «Рязаньэнерго» нового руководителя и проверил ход реализации цифровых проектов в регионе.

Глава энергокомпаний проверил выполнение «дорожной карты» цифровой транформации и посетил площадку, где ведется реконструкция Центра управления сетями. Это один из ключевых проектов предприятия в рамках реализации Концепции группы компаний «Россети» «Цифровая трансформация 2030». 

На сегодняшний день проводится реконструкция помещений и строительно-монтажные работы. В перспективе Центр управления сетями будет оборудован цифровыми каналами связи и современными информационными системами. Это позволит вывести управляемость сетевыми объектами на качественно новый уровень, значительно улучшит их наблюдаемость, повысит оперативность взаимодействия с бригадами, сократит время ликвидации аварийных отключений, будет способствовать повышению комфорта жизни населения и социально-экономическому развитию Рязанской области. Запуск модернизированного на базе цифровых технологий Центра управления сетями запланирован уже в этом году.

В ходе рабочего совещания генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский представил коллективу нового директора Сергея Котенева, который раннее возглавлял АО «Тульские городские электрические сети». Также глава энергокомпаний дал оценку работе рязанских энергетиков в условиях пандемии, уделил особое внимание необходимости проведения своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду, а также стопроцентного выполнения планов по снижению потерь.

«У Рязаньэнерго есть все возможности и потенциал для того, чтобы до конца 2021 завершить первый этап цифровой трансформации: будет создан Центр управления сетями, цифровой район электрических сетей, цифровая подстанция. Успешное выполнение всех намеченных планов позволит нам не только сохранить опережающие темпы, но и уже сейчас оценить положительные эффекты от внедрения цифровых технологий. При этом наша главная цель - повышение качества услуг для потребителей: именно для них мы реализуем эту программу, чтобы и промышленные предприятия, и каждый абонент почувствовали позитивные изменения», - подчеркнул Игорь Маковский.

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Компания: Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго

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