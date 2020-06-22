Компания L-com расширила свой ассортимент жгутов оптических кабелей и волоконно-оптических соединителей для сетей высокоскоростной передачи голосовых сигналов, видеоизображения и данных.

Новая линейка волоконно-оптических кабельных жгутов компании L-com состоит из кабелей с одномодовыми и многомодовыми волокнами (OM1, OM2 и OM3), которые продаются длинами 1 метр. Компания предлагает различные варианты конструкций оптических кабелей: OFNR (Optical Fiber Nonconductive Riser) - волоконно-оптические кабели для прокладки в стояках и вертикальных каналах, не проводящие ток; OFNP (Optical Fiber Nonconductive Plenum) - волоконно-оптические кабели для прокладки в инженерных коммуникациях зданий (пленумных пространствах), не проводящие ток; оптические кабели с LSZH (Low Smoke Zero Halogen) оболочкой, обладающие низким дымовыделением и не содержащие галогенов; одноволоконные (симплексные) кабели; двухволоконные (дуплексные) кабели; кабели для оконечной разводки (breakout), а также военные тактические кабели. Новые оптические кабели предназначены для широкого спектра областей применения и выпускаются с наружным диаметром 1,6 мм; 2,0 мм; 2,5 мм и 3,0 мм.

Кроме того, компания выпускает не чувствительные к изгибам жгуты волоконно-оптических кабелей диаметром 3,0 мм и 2,5 мм. Устойчивое к изгибам оптическое волокно является идеальным решением для прокладки в местах ограниченного пространства, так как кабели с такими волокнами отличаются более низким затуханием, чем стандартные кабели при изгибах с малым радиусом.

Компания L-com дополняет своё предложение новых жгутов оптических кабелей различными соединителями многомодовых и одномодовых волокон кабелей диаметром 900 мкм, 1,6 мм, 2,0 мм, 2,5 мм и 3,0 мм для создания новых кабельных сетей и проведения работ по ремонту существующих сетей. Предлагаются такие типы соединителей, как: FC, SC, LC, Multimode и Single-Mode ST, а также пластиковые соединители типа Versatile Link HFBR.