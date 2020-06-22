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Минэнерго России взяло на особый контроль ситуацию с утечкой дизтоплива в Якутии

Минэнерго России и Правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) взяли на особый контроль ситуацию с утечкой дизельного топлива на электростанции в Республике Саха (Якутия).

21 июня в Среднеколымском улусе на ДЭС села Аргахтах (производственное подразделение филиала «Среднеколымский РЭС» АО «Сахаэнерго») была обнаружена утечка из топливной емкости.

По предварительной информации, в почву вытекло около 3,5 кубометров дизельного топлива. Энергетики производственного подразделения филиала «Среднеколымский РЭС» АО «Сахаэнерго» завершили перекачку дизельного топлива из поврежденной емкости в соседние емкости.

Последствий для энергоснабжения потребителей не было.

Ведется организация работ по рекультивации почвы. Привлечена аварийно-спасательная служба г. Якутска со спецоборудованием (заградительные боны, насосное оборудование, каталитический сорбент). Ориентировочное время прибытия на место  – 08.00 мск.

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