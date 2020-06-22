Коронакризис: влияние COVID-19 на ТЭК в мире и в России

Уже очевидно, что глобальный кризис, вызванный распространением коронавирусной инфекции COVID-19 - это шок, способный привести к серьезному изменению организации мировой экономики и энергетических рынков. В обзоре представлен анализ текущей ситуации, сложившейся на международных и российских энергетических рынках, сделана первая попытка осмысления средне- и долгосрочного влияния коронавируса на различные мировые энергетические рынки, а также выполнены оценки последствий происходящих изменений для отраслей ТЭК в России.

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Глобальная климатическая угроза и экономика России: в поисках особого пути

Климатическая угроза заключается, с одной стороны, в физическом глобальном изменении климата и его последствиях, а с другой – в связанных с этим структурных изменениях в мировой энергетике и экономике. Озабоченность проблемой изменения климата от научного сообщества постепенно передается политикам, инвесторам, общественным деятелям и обычным гражданам по всему миру. Они уже предпринимают конкретные действия по переходу на низкоуглеродное развитие, подкрепленные внушительными ресурсами. Эти глобальные тренды уже в полной мере затрагивают и Россию – как в связи с последствиями изменения климата на ее территории, так и в связи с долгосрочной угрозой российскому экспорту в отношении основных товаров — нефти, нефтепродуктов, угля, природного газа, металлов.

В этом исследовании собраны наиболее актуальные факты, касающиеся физики изменения климата, его последствий, международного климатического регулирования и долгосрочного влияния климатической политики на мировую энергетику и экономику – с фокусом на Россию. Рассмотрены возможные сценарии реагирования России на климатическую угрозу, проанализированы связанные с этим риски и возможности.

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