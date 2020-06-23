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Кабмин распорядился выделить почти 44 млрд рублей на досрочный ремонт дорог по нацпроекту

Кабмин распорядился выделить почти 44 млрд рублей на досрочный ремонт дорог по нацпроекту

23 июня 2020, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: НАЦПРОЕКТ, БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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Правительство РФ распорядилось выделить Росавтодору из резервного фонда почти 44 млрд рублей на досрочный ремонт и строительство дорог в регионах по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечал ранее вице-премьер Марат Хуснуллин, 44 млрд рублей - первая часть суммы, которую планируется направить в регионы, перевыполняющие "дорожный" нацпроект. В общей сложности господдержка на эти цели составит 100 млрд рублей.

В связи с увеличением финансирования премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу уделить особое внимание контролю качества строительства дорог и целевому использованию выделяемых денег. По его словам, за счет дополнительных средств до конца года будут приведены в порядок более 480 км дорог.

Ранее сообщалось, что правительство планирует на год ускорить строительные работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", то есть завершить запланированные проекты уже в 2023 году, следует из актуальной версии Общенационального плана восстановления экономики РФ.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году. В него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

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Компания: ТАСС

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