Минэнерго РФ по согласованию с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций должно утвердить перечень протоколов для передачи данных "умных" счетчиков электроэнергии до 1 января 2021 года, следует из постановления правительства.

"До 1 января 2021 года утвердить перечень и спецификацию протоколов передачи данных, которые могут быть использованы для организации информационного обмена между владельцами и пользователями интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)", - говорится в документе.

Также к 2021 году должна быть разработана базовая модель угрозы безопасности информации в интеллектуальных системах учета. При этом постановлением утверждены функции приборов, которые могут быть присоединены к интеллектуальной системы учета и требования к ним, а также требования к защите информации в этой системе.

Минэнерго РФ должно в течение года утвердить методику и порядок определения мест установки приборов учета.

В РФ принят закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, они включают в себя, в частности, "умные" счетчики, способные удаленно передавать показания, и различные датчики, которые контролируют работу электросетей. Закон предполагает, что с 1 июля 2020 года обязанности по учету электроэнергии в многоквартирных домах будут возлагаться на гарантирующих поставщиков (ими являются основные энергосбытовые компании регионов), а для остальных потребителей - на электросетевые компании.