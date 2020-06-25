Триумфальный выпуск
25 июня 2020, 17:45
Рубрика: Происшествия
Метки: КРЫМ
Отрасль: Телекоммуникация (связь)
«Крымтроллейбус» срезал незаконные видеокамеры и кабели провайдеров с опор предприятия. С предприятием договор на их размещение хозяева не составляли, пишут на странице «Крымтроллейбуса» в Facebook.
«В ходе работ были демонтированы кабельные сети интернет провайдеров в Симферополе и Алуште, которые не заключили договор на их размещение на опорах ГУП РК «Крымтроллейбус» и разместили их самовольно…в ходе работ были демонтированы 2 камеры видеонаблюдения, хозяева которых так же не заключили договор на размещение с ГУП РК «Крымтроллейбус», — говорится в сообщении.
Срезать незаконные кабели и камеры будут на опорах по улице Гагарина в Симферополе. Демонтаж пройдет с 1 по 3 июля и с 15 по 17 июля.
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