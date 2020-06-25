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Обновлен перечень системообразующих организаций российской экономики в части ТЭК

Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики одобрены представленные Минэнерго России предложения по дополнению перечня системообразующих организаций топливно-энергетического комплекса.

В соответствии с предложениями в перечень включены следующие организации: ООО УК «Евраз Междуреченск», ООО «Каракан Инвест», АО «УК «Сибирская», ООО «Углетранс», ООО «МелТЭК», ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз» (Группа компаний АйДиЭс), АО «Инвестгеосервис» (Группа компаний «Инвестгеосервис»), ООО «Нефтьсервисхолдинг», ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», АО «Сахатранснефтегаз», АО «Русь-Ойл», ПАО «ЯТЭК».

Организации соответствуют утвержденным Критериям и порядку включения организаций в перечень системообразующих организаций российской экономики (Протокол заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 10.04.2020 № 7кв.).

Перечень системообразующих организаций российской экономики в части ТЭК

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