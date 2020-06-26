Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" - компания "Брайт вэй индастриз" вложит в создание нового фармацевтического завода 2,8 млрд рублей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

"Компания планирует производить 78 наименований лекарственных препаратов, что позволит снизить зависимость от импорта лекарственных средств и обеспечить потребности всех групп жителей города в лекарствах по доступным ценам. В реализацию проекта инвестор вложит 2,8 млрд рублей и создаст почти 370 рабочих мест, еще 2,5 млрд рублей будут направлены на налоговые отчисления в бюджеты всех уровней", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Компания "Брайт вэй индастриз" стала резидентом особой экономической зоны в мае 2018 года. Новое фармацевтическое производство появится на территории ОЭЗ "Технополис "Москва" на площадке "Алабушево" и займет участок 3,01 га, площадь производственного комплекса составит 49,5 тыс. кв. м. Строить его начнут в конце июня текущего года.

"Завод будет запущен в эксплуатацию в третьем квартале следующего года. На нем будут производить широкий спектр препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы, пищеварительного тракта и обмена веществ, дыхательной системы, костно-мышечной системы, а также противомикробных препаратов для системного применения", - цитирует пресс-служба руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.

"Технополис "Москва" - это единственная в столице особая экономическая зона. Она объединяет пять площадок, общая площадь которых составляет 207,5 га: "Алабушево", МИЭТ, "Микрон", "Ангстрем", "Технополис "Москва" (комплекс зданий рядом с метро "Текстильщики"). На территории ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны, а общее снижение налоговой нагрузки для резидентов достигает 47%.