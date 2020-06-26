В рамках реконструкции Лобненского шоссе началась подготовка к переустройству инженерных коммуникаций. Строители проводят техническое обследование инженерных сетей, расположенных в зоне производства работ.

Также ведется разработка и согласование рабочей документации, в частности геодезической разбивочной основы, которая определяет местоположение будущего объекта на местности. В ближайшее время планируется приступить к строительству очистного сооружения. До конца года на шоссе планируется начать строительство надземного пешеходного перехода. Полностью завершить работы планируется в третьем квартале 2022 г.

Реконструкция Лобненского шоссе осуществляется с декабря 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность Лобненского шоссе, сократить время в пути от г. Лобни в сторону аэропорта Шереметьево и обратно, улучшить транспортную доступность деревни Чашниково и деревни Носово, а также обеспечить подъезд к жилым застройкам и промышленным предприятиям. Реконструкция Лобненского шоссе синхронизирована с реконструкцией Старошереметьевского шоссе, которую планируется завершить летом следующего года.

Общая протяженность реконструируемого Лобненского шоссе составит 2,1 км по основному ходу и порядка 4 км по боковым проездам. Проезжая часть будет расширена от 4 до 7 полос движения. При этом на всем протяжении шоссе будет установлено освещение, построены тротуары, 4 надземных пешеходных перехода и 6 автобусных остановок. Также проектом предусмотрено строительство моста через приток р. Мещерихи протяжённостью 25 м, устройство инженерных коммуникаций и установка шумозащитных экранов высотой 6 м. Ожидается, что после реконструкции расчётная скорость движения транспорта составит 80 км/ч по основному ходу и от 50 до 70 км/ч на съездах с перспективной пропускной способностью порядка 60 тыс. автомобилей в сутки.