 
Инвестиции (проекты)

На Лобненском шоссе началась подготовка к переустройству инженерных коммуникаций

На Лобненском шоссе началась подготовка к переустройству инженерных коммуникаций

26 июня 2020, 17:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
260

инфраструктура, дороги

В рамках реконструкции Лобненского шоссе началась подготовка к переустройству инженерных коммуникаций. Строители проводят техническое обследование инженерных сетей, расположенных в зоне производства работ.  

Также ведется разработка и согласование рабочей документации, в частности геодезической разбивочной основы, которая определяет местоположение будущего объекта на местности. В ближайшее время планируется приступить к строительству очистного сооружения. До конца года на шоссе планируется начать строительство надземного пешеходного перехода. Полностью завершить работы планируется в третьем квартале 2022 г.

Реконструкция Лобненского шоссе осуществляется с декабря 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность Лобненского шоссе, сократить время в пути от г. Лобни в сторону аэропорта Шереметьево и обратно, улучшить транспортную доступность деревни Чашниково и деревни Носово, а также обеспечить подъезд к жилым застройкам и промышленным предприятиям. Реконструкция Лобненского шоссе синхронизирована с реконструкцией Старошереметьевского шоссе, которую планируется завершить летом следующего года.  

Общая протяженность реконструируемого Лобненского шоссе составит 2,1 км по основному ходу и порядка 4 км по боковым проездам. Проезжая часть будет расширена от 4 до 7 полос движения. При этом на всем протяжении шоссе будет установлено освещение, построены тротуары, 4 надземных пешеходных перехода и 6 автобусных остановок. Также проектом предусмотрено строительство моста через приток р. Мещерихи протяжённостью 25 м, устройство инженерных коммуникаций и установка шумозащитных экранов высотой 6 м. Ожидается, что после реконструкции расчётная скорость движения транспорта составит 80 км/ч по основному ходу и от 50 до 70 км/ч на съездах с перспективной пропускной способностью порядка 60 тыс. автомобилей в сутки.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: mtdi.mosreg.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Капитальный ремонт автомобильной дороги Чалда - Карадах на участке км 8,5 – км 9,9 планируют завершить в октябре
Станцию метро
АНО АПИ оказывает содействие в реализации 20 инвестпроектов в Забайкалье
Устройство внутриплощадочных электросетей на ТОР
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно