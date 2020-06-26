Минкомсвязь РФ опубликовала обновленный перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи, в котором число входящих в этот список компаний увеличено на 10 - до 101. Об этом говорится в сообщении на сайте Минкомсвязи РФ.

"Минкомсвязь России сообщает, что в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информационных технологий, связи и массовых коммуникаций вошли 10 новых компаний. Соответствующее решение было принято по итогам заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики. По предложению Минкомсвязи России в список системообразующих организаций включены следующие компании: ООО "Компания "Тензор", АО "РТСофт", АО "Нанософт", ООО "БСС", АО "Марка", ФГУП "Почта Крыма", ФГУП "Главный центр специальной связи", ФГУП ЦНИИС, ФГУП РСВО, ФГУП НИИР", - отмечается в сообщении.

Список уже включал в себя крупнейших представителей своих отраслей. Среди ИТ-компаний это Mail.ru Group, "Яндекс", Rambler Group, "Лаборатория Касперского", 1С; среди СМИ - информагентства ТАСС, "Россия сегодня", издания "Коммерсант", "Российская газета", РБК, телеканалы ВГТРК, "Мир", Первый канал, НТВ. Кроме того, в список попали крупнейшие российские операторы связи: "Ростелеком", МТС, "Вымпелком", "Мегафон", "ЭР-Телеком", Tele2, крымский оператор "Миранда-медиа". Также в перечень внесена "Почта России".

Министерство актуализирует перечень по результатам оценки соответствия установленным отраслевым показателям и критериям отнесения организаций к системообразующим. Решение о включении в список принимает правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики на основании предложений Минкомсвязи России.