Волонтерское движение «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», созданное для усиления мер социальной поддержки участников ВОВ и тружеников тыла, а также неработающих пенсионеров - ветеранов отрасли в условиях режима самоизоляции, продолжает свою деятельность.

За время своей работы активисты-энергетики обзвонили более 430 бывших коллег для сбора информации о помощи, организовали работу «горячей линии» для обращений от сотрудников-ветеранов, доставили более 400 комплектов масок, памятки по профилактике распространения коронавирусной инфекции с контактными телефонами, необходимые лекарства, продуктовые наборы по запросам пожилых людей. Адресную помощь от энергетиков получили 80 бывших работников предприятия. В ходе визитов активисты используют маски, перчатки, антисептические средства для дезинфекции, строго соблюдают санитарно-защитные нормы.

В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне волонтеры приняли участие в работах по облагораживанию территорий памятников, а накануне 9 Мая вручили подарки ветеранам и труженикам тыла в Рязани и области, работавшим ранее на предприятии.

Также участники волонтерского движения приняли участие в патриотических акциях. В День России энергетики присоединились к всероссийскому флэшмобу «Флаги России», а 22 июня, в день 79-ой годовщины начала Великой Отечественной войны почтили память павших минутой молчания.