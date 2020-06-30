Зачем читать 178 выпуск RusCable Insider Digest?
30 июня 2020, 12:11
Рубрика: Компании
Метки: ОРЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
Отрасль: Кабельная промышленность
От того какую мы выбираем марку кабеля для проведения электромонтажных работ, зависит безопасность энергосистемы и электрооборудования. Выбор марки кабеля — одно из самых важных решений, которое каждый из нас должен принять перед ремонтом. Экономика должна быть экономной, но не в ущерб безопасности.
Для того чтобы обезопасить себя и своих родных дома, нужно выбирать надёжный кабель, специалисты рекомендуют марку VOLTEX, который обеспечивает надежную подачу электроэнергии в помещении и безопасность дома.
Купить кабель можно на сайте: http://voltex-cable.ru
Дом наших героев – настоящее собрание задач для олимпиады по архитектуре. Комнаты разделяет несущая стена, оконные проемы – разной высоты, вместо лестницы – стремянка. А в результате работы с пространством получилась уютная кухня-гостиная.
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