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Кабель премиум класса Voltex на кухне-гостиной с берегов Миссисипи и старомосковской квартире с итальянским акцентом

ОРЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ОРЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ОРЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

От того какую мы выбираем марку кабеля для проведения электромонтажных работ, зависит безопасность энергосистемы и электрооборудования. Выбор марки кабеля — одно из самых важных решений, которое каждый из нас должен принять перед ремонтом. Экономика должна быть экономной, но не в ущерб безопасности.

Для того чтобы обезопасить себя и своих родных дома, нужно выбирать надёжный кабель, специалисты рекомендуют марку VOLTEX, который обеспечивает надежную подачу электроэнергии в помещении и безопасность дома.

Купить кабель можно на сайте: http://voltex-cable.ru

Дом наших героев – настоящее собрание задач для олимпиады по архитектуре. Комнаты разделяет несущая стена, оконные проемы – разной высоты, вместо лестницы – стремянка. А в результате работы с пространством получилась уютная кухня-гостиная.


 

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