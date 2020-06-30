Изобретатель ветротурбины Хенрик Стисдал
30 июня 2020, 16:15
Рубрика: Происшествия
Метки: ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС, РОСЭНЕРГОАТОМ
Отрасль: Атомная промышленность
В связи с появившимися ложными сообщениями в ряде иностранных СМИ (в частности – украинских) о якобы случившихся неполадках на втором энергоблоке Ленинградской АЭС, Концерн «Росэнергоатом» официально сообщает следующее:
Никаких чрезвычайных происшествий в настоящее время на Ленинградской АЭС не зафиксировано. Новость, которую украинские СМИ выдают за свежую, имела место быть в 2015 году, о чем в то время Концерн «Росэнергоатом» проинформировал общественность, СМИ и все заинтересованные органы.
В настоящее время на ЛАЭС в работе находятся 2-й, 4-й и 5 энергоблоки, которые работают в штатном режиме и несут суммарную нагрузку 3200 МВт. Энергоблок №1 был остановлен в 2019 году для вывода из эксплуатации, энергоблок №3 с 15 мая 2020 года находится в планово-предупредительном ремонте (ППР).
Станция работает в штатном режиме, замечаний к работе оборудования нет.
С начала июня Ленинградская АЭС выработала 2 173,3 млн кВтч электроэнергии.
Радиационная обстановка на промплощадках Ленинградской АЭС, а также в районе ее расположения находится на уровне, не превышающем естественных фоновых значений.
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