В связи с появившимися ложными сообщениями в ряде иностранных СМИ (в частности – украинских) о якобы случившихся неполадках на втором энергоблоке Ленинградской АЭС, Концерн «Росэнергоатом» официально сообщает следующее:

Никаких чрезвычайных происшествий в настоящее время на Ленинградской АЭС не зафиксировано. Новость, которую украинские СМИ выдают за свежую, имела место быть в 2015 году, о чем в то время Концерн «Росэнергоатом» проинформировал общественность, СМИ и все заинтересованные органы.

В настоящее время на ЛАЭС в работе находятся 2-й, 4-й и 5 энергоблоки, которые работают в штатном режиме и несут суммарную нагрузку 3200 МВт. Энергоблок №1 был остановлен в 2019 году для вывода из эксплуатации, энергоблок №3 с 15 мая 2020 года находится в планово-предупредительном ремонте (ППР).

Станция работает в штатном режиме, замечаний к работе оборудования нет.

С начала июня Ленинградская АЭС выработала 2 173,3 млн кВтч электроэнергии.

Радиационная обстановка на промплощадках Ленинградской АЭС, а также в районе ее расположения находится на уровне, не превышающем естественных фоновых значений.